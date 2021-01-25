Макгрегор: Бой с Пакьяо почти готов

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор МакГрегор признался, что все еще надеется на кроссовер с филиппинской легендой бокса Мэнни Пакьяо, несмотря на досрочное поражение американцу Дастину Порье на UFC 257.

"В боксе нет ч*ртовых лоукиков. Понимаете, о чем я? Да, я хочу сосредоточиться на своей карьере в MMA, но я все еще открыт для подобных предложений. Посмотрим, что произойдет, сейчас я вам ничего не скажу.

Мы уже почти сделали бой… Он был практически готов. Я хотел бы вернуться в ринг и испытать себя против бойца с подобным стилем и не принимать удары ногами. Это действительно не шутки", - сказал МакГрегор на послематчевой пресс-конференции.