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Макгрегор: Бой с Пакьяо почти готов
Ждем Конора в боксе?
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор МакГрегор признался, что все еще надеется на кроссовер с филиппинской легендой бокса Мэнни Пакьяо, несмотря на досрочное поражение американцу Дастину Порье на UFC 257.
"В боксе нет ч*ртовых лоукиков. Понимаете, о чем я? Да, я хочу сосредоточиться на своей карьере в MMA, но я все еще открыт для подобных предложений. Посмотрим, что произойдет, сейчас я вам ничего не скажу.
Мы уже почти сделали бой… Он был практически готов. Я хотел бы вернуться в ринг и испытать себя против бойца с подобным стилем и не принимать удары ногами. Это действительно не шутки", - сказал МакГрегор на послематчевой пресс-конференции.
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