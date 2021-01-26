У Джойса назвали ориентировочную дату боя с Усиком

Как известно, Джо Джойс (12-0, 11 КО) и Александр Усик (18-0, 13 КО) могут встретиться в бою за временный титул WBO.

Адам Морэлли, член команды Джойса, подтвердил, что в планах WBO назначить бой британца с Усиком.

"Думаю, что это произойдет во втором квартале этого года. Как я понимаю, в WBO постановили, что Усик и Джойс должны подраться через пять-шесть месяцев.

В WBO хотят, чтобы их титулы были активными, и поэтому они желают санкционировать бой Усик – Джойс за временный пояс. Титул станет полноценным, если Фьюри или Джошуа откажутся драться с победителем", - приводит слова Морэлли ESPN.

Стоит напомнить, что в марте 2013 года в рамках полупрофессиональной лиги WSB Александр Усик одолел Джо Джойса с разгромным счетом на судейских записках.