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Бой Пакьяо и Гарсии будет выставочным?

Бокс
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Неожиданные подробности

Бой Пакьяо и Гарсии будет выставочным?
Новина українською

Известный американский инсайдер Стив Ким сообщил, что анонсированный накануне бой между Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) и Райаном Гарсия (21-0, 18 КО) не будет иметь ничего общего с настоящим поединком.

"Мне сообщили, что по бою Пакьяо-Гарсиа пока что ничего не согласовано. Но по планам поединок будет выставочным и пройдет в The One на бульваре Сансет", - написал Ким.

Мэнни Пакьяо не выходил на ринг с июля 2019 года, когда единогласным решением судей в Лас-Вегасе побил Кита Турмана и завоевал титул WBA в полусреднем весе.

Ранее UA-Футбол сообщал, что у Джойса назвали ориентировочную дату боя с Усиком.

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В статье: Мэнни Пакьяо Райан Гарсия
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Источник:
Vringe.com

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