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Бой Пакьяо и Гарсии будет выставочным?
Неожиданные подробности
Известный американский инсайдер Стив Ким сообщил, что анонсированный накануне бой между Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) и Райаном Гарсия (21-0, 18 КО) не будет иметь ничего общего с настоящим поединком.
"Мне сообщили, что по бою Пакьяо-Гарсиа пока что ничего не согласовано. Но по планам поединок будет выставочным и пройдет в The One на бульваре Сансет", - написал Ким.
Мэнни Пакьяо не выходил на ринг с июля 2019 года, когда единогласным решением судей в Лас-Вегасе побил Кита Турмана и завоевал титул WBA в полусреднем весе.
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