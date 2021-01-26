Бой Пакьяо и Гарсии будет выставочным?

Известный американский инсайдер Стив Ким сообщил, что анонсированный накануне бой между Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) и Райаном Гарсия (21-0, 18 КО) не будет иметь ничего общего с настоящим поединком.

"Мне сообщили, что по бою Пакьяо-Гарсиа пока что ничего не согласовано. Но по планам поединок будет выставочным и пройдет в The One на бульваре Сансет", - написал Ким.

Мэнни Пакьяо не выходил на ринг с июля 2019 года, когда единогласным решением судей в Лас-Вегасе побил Кита Турмана и завоевал титул WBA в полусреднем весе.