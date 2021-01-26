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Постол о поражении Ломаченко: Зачем им абсолютный чемпион из Украины?
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Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре прошлого года в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.
Бывший чемпион мира Виктор Постол (31-3, 12 КО) проанализировал нашумевший мегафайт.
"Очень обидно было. Я не поверил просто, вся Украина не поверила – как Вася проиграл? Я лично хотел, чтобы он выиграл и стал абсолютным чемпионом. Сколько прошел...
Здесь две причины. Возможно, была травма. А вторая причина похожа со мной: надо было выигрывать уверенно, потому что Лопес – местный. Надо было хорошо выигрывать, чтобы не было вопросов.
Думаю, Васе надо было хорошо и уверенно выиграть, сделать нокдаун. Возможно, нужно было начинать с первых раундов. Тогда отдали бы победу.
Понятно, что Лопес – местный. Все понимают: зачем им абсолютный чемпион из Украины, если им нужен американец?", - отметил Постол.
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