Постол о поражении Ломаченко: Зачем им абсолютный чемпион из Украины?

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре прошлого года в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.

Бывший чемпион мира Виктор Постол (31-3, 12 КО) проанализировал нашумевший мегафайт.

"Очень обидно было. Я не поверил просто, вся Украина не поверила – как Вася проиграл? Я лично хотел, чтобы он выиграл и стал абсолютным чемпионом. Сколько прошел...

Здесь две причины. Возможно, была травма. А вторая причина похожа со мной: надо было выигрывать уверенно, потому что Лопес – местный. Надо было хорошо выигрывать, чтобы не было вопросов.

Думаю, Васе надо было хорошо и уверенно выиграть, сделать нокдаун. Возможно, нужно было начинать с первых раундов. Тогда отдали бы победу.

Понятно, что Лопес – местный. Все понимают: зачем им абсолютный чемпион из Украины, если им нужен американец?", - отметил Постол.