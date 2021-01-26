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Ломаченко: Вернувшись из матрицы, я не слышу, что они говорят
Украинец вернулся к легким тренировкам
Бывший чемпион мира по боксу в лёгкой весовой категории украинец Василий Ломаченко опубликовал новый пост в "Инстаграме". На фото спортсмен сидит в одиночестве на ринге.
"Вернувшись из матрицы, я не слышу, что они говорят!" — подписал он фото.
Напомним, в октябре 2020 года Ломаченко неожиданно проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей. 32-летний украинец выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Василий провёл 16 поединков, одержав в них 14 побед (в том числе 10 нокаутом) и потерпев два поражения. Также он двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, чемпион Европы.
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