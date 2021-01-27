Непобежденный кубинец заговорил о бое с Усиком и Джошуа

Кубинский супертяж Фрэнк Санчес (17-0, 13 КО) заявил о своей готовности резко повысить уровень оппозиции и провести бой с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джгошуа (24-1, 22 КО) или бывший абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком (18-0, 13 КО).

«Чувствую, что я вхожу в группу элитных бойцов. Я на топ-уровне.

Джошуа и Усик – вот с кем я реально хочу драться. Думаю, что могу тягаться с любым из них», - сказал Санчес.

Санчес выступает на профи-ринге с 2017 года, но в его послужном списке до сих пор нет ни одного громкого имени. Портал BoxRec ставит 28-летнего кубинца лишь на 26-е место в рейтинге лучших боксеров супертяжелого веса.