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Джойс сделал прогноз на мегафайт Джошуа и Фьюри

Бокс
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Британец готов аргументировать свою позицию

Джойс сделал прогноз на мегафайт Джошуа и Фьюри
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Потенциальный соперник Александра Усика (18-0, 13 КО) Джо Джойс (12-0, 11 КО) рассказал, кого видит победителем в поединке Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

"Я делаю ставку на Фьюри по причине его выступлений и того, как он поднялся с самых низов, чтобы победить Деонтея Уайлдера в бою за титул WBC.

Хотя Джошуа взял себя в руки после поражения от Энди Руиса, он в некотором роде был слишком пассивным в своем стиле и немного опасался ответных ударов.

Не поймите меня неправильно – это бой 50 на 50. У Джошуа есть огромная сила, скорость рук, целеустремленность и мотивация. Фьюри очень силен психологически и тактически. Его трудно достать, он быстр и он крупнее по габаритам. Думаю, у него есть преимущество над Джошуа", - сказал Джойс в интервью Standard Sport.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Джо Джойс
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