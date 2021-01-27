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Хитров проведет бой с небитым французом

Бокс
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Шанс для украинца перезагрузить карьеру

Хитров проведет бой с небитым французом
Новина українською

Надежда Украины во втором среднем весе Евгений Хитров (20-2, 17 КО) 18 марта в рамках шоу Ring City в Пуэрто-Рико проведет бой с проспектом из Франции Кристианом Мбилли (17-0, 16 КО).

Как и Хитров, Мбилли имеет опыт выступлений на Олимпийских играх. В 2016 году в Рио-да-Жанейро француз дошел до четвертьфинала, выбив по ходу турнира украинца Дмитрия Митрофанова.

Что интересно, Хитров, несмотря на два поражения, котируется выше Мбилли. Украинец в независимом компьютерном рейтинге BoxRec среди боксеров второго среднего веса занимает 25-е место, а Мбилли идет за пределами топ-50.

Для Евгения Хитрова бой с Кристианом Мбилли станет первым с ноября 2019 года, когда боксер из Кривого Рога нокаутировал Эрнеста Амузу.

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В статье: Бокс Евгений Хитров
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