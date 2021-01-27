Команда Усика опровергла договоренность по бою с Джойсом

Накануне член ассоциации журналистов BWAA Дэн Рафаэль в Твиттере сообщил, что промоутеры Александра Усика (18-0, 13 КО) и Джо Джойса (12-0, 11 КО) близки к завершению переговоров по бою за временный пояс WBO.

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк отреагировал на информацию Рафаэля.

"Мягко говоря, дезинформация", - написал Красюк на Instagram-странице Boxingukraineboxing.

Предполагается, что победитель боя Усик – Джойс станет полноценным чемпионом WBO сразу после того, как новый абсолютный чемпион мира (Энтони Джошуа или Тайсон Фьюри) откажется от обязательной защиты титула.