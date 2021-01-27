Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бой Богачука с Адамсом снова перенесли
Фанатам Сергея придется подождать
Украинский проспект первого среднего веса Сергей Богачук (18-0, 18 КО) еще 3 декабря в Wild Card Boxing Gym в Лос-Анджелесе должен был провести бой с Брэндоном Адамсом (22-3, 13 КО), однако поединок был отложен на 25 февраля из-за обнаружения у него коронавируса.
Теперь же авторитетный инсайдер Майк Коппинджер в Твиттере сообщил, что Богачук и Адамс выяснят сильнейшего 4 марта в Пуэрто-Рико.
Богачук в третий раз проведет бой за пределами США. Ранее боксер из Винницы по разу выступал в России и Мексике.
Богачук в последний раз дрался в сентябре, когда в Мексике на отказе прошел местного боксера Алехандро Давилу.
Сергей Богачук в рейтинге BoxRec занимает 25-е место среди боксеров первого среднего веса.
Популярное сейчас
- Полузащитник Динамо близок к переходу в турецкий клуб - СМИ
- Кириленко покидает Олимпик, Львов подписал Довгого. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- ВИДЕО, как Кристиан Эриксен на 90+7-й вырвал для Интера победу в дерби с Миланом
- Девин Хэйни о лучших представителях легкого веса: Не включу в эту категорию Ломаченко
- Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО
- Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО