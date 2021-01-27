Бой Богачука с Адамсом снова перенесли

Украинский проспект первого среднего веса Сергей Богачук (18-0, 18 КО) еще 3 декабря в Wild Card Boxing Gym в Лос-Анджелесе должен был провести бой с Брэндоном Адамсом (22-3, 13 КО), однако поединок был отложен на 25 февраля из-за обнаружения у него коронавируса.

Теперь же авторитетный инсайдер Майк Коппинджер в Твиттере сообщил, что Богачук и Адамс выяснят сильнейшего 4 марта в Пуэрто-Рико.

Богачук в третий раз проведет бой за пределами США. Ранее боксер из Винницы по разу выступал в России и Мексике.

Богачук в последний раз дрался в сентябре, когда в Мексике на отказе прошел местного боксера Алехандро Давилу.

Сергей Богачук в рейтинге BoxRec занимает 25-е место среди боксеров первого среднего веса.