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Победитель боя Усик - Джойс может провести бой с Фьюри или Джошуа

Бокс
(1 голосов)

Все-таки бой состоится?

Победитель боя Усик - Джойс может провести бой с Фьюри или Джошуа
Новина українською

Победитель поединка с участием украинца Александра Усика и британца Джо Джойса может выйти на ринг с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри или обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Об этом рассказал промоутер Адам Моралли, представляющий интересы Джойса.

"В WBO хотят, чтобы их титулы были активными, и поэтому хотят организовать бой Усика и Джойса за временный пояс, который затем может быть повышен до полноценного титула, если Фьюри или Джошуа откажется от боя с победителем встречи украинца и британца. Надеюсь, мы сможем всё организовать", — приводит слова Моралли ESPN.

По словам промоутера, бой Усик — Джойс может пройти во второй половине 2021 года.

"WBO постановила, что они должны драться через пять-шесть месяцев", — добавил он.

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В статье: Александр Усик Джо Джойс
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Комментарии (1)
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Viktt (К-Ш)
27.01.2021 в 19:26
До статті про Джо Джойса поставили фото Джона Джонса. Молодці! Постійні помилки в текстах, гугл-переклади, які навіть не редагуються, фото ставиться перше-ліпше яке знайшли і не завжди в тему... Цікаво просто, на цьому сайті якийсь бот-агрегатор продукує статті, і не до кінця ще налаштовані алгоритми в ньому, чи це такі ліниві співробітники, яких хватає тільки на ctrl-C ctrl-V, а щоб прочитати що вони там скопіювали і підправити декілька слів після цього - то для них це вже занадто?
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