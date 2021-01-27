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Постол: Думаю, что Кроуфорд нокаутирует Спенса

Бокс
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Боксер прокомментировал возможный поединок

Постол: Думаю, что Кроуфорд нокаутирует Спенса
Новина українською

Украинский боксер Виктор Постол (31-3, 12 КО) рассказал о возможном поединке между Теренсом Кроуфордом (27-0, 18 КО) и Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО).

"Думаю, Кроуфорд – фаворит. Он сейчас лучший в 66 кг".

Думаешь, он сделает Спенса?

"Даже ударит его".

Досрочно?

"Во второй половине где-то. Если этот бой будет, думаю, что Кроуфорд нокаутирует его", - приводит слова Постола XSport.

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В статье: Виктор Постол
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