Постол: Думаю, что Кроуфорд нокаутирует Спенса

Украинский боксер Виктор Постол (31-3, 12 КО) рассказал о возможном поединке между Теренсом Кроуфордом (27-0, 18 КО) и Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО).

"Думаю, Кроуфорд – фаворит. Он сейчас лучший в 66 кг".

Думаешь, он сделает Спенса?

"Даже ударит его".

Досрочно?

"Во второй половине где-то. Если этот бой будет, думаю, что Кроуфорд нокаутирует его", - приводит слова Постола XSport.