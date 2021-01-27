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Постол: Думаю, что Кроуфорд нокаутирует Спенса
Боксер прокомментировал возможный поединок
Украинский боксер Виктор Постол (31-3, 12 КО) рассказал о возможном поединке между Теренсом Кроуфордом (27-0, 18 КО) и Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО).
"Думаю, Кроуфорд – фаворит. Он сейчас лучший в 66 кг".
Думаешь, он сделает Спенса?
"Даже ударит его".
Досрочно?
"Во второй половине где-то. Если этот бой будет, думаю, что Кроуфорд нокаутирует его", - приводит слова Постола XSport.
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