Усик за бой с Джойсом может заработать 5 миллионов долларов

Александр Усик (18-0, 13 КО) за бой с британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО) может получить рекордный гонорар в размере 5 миллионов долларов. Об этом сообщает портал RingPolska.

Источник утверждает, что Усик отказался от претензий на незамедлительный бой с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), который в 2021 году планирует в поединке с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 22 КО) поспорить за статус абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

Джошуа и Фьюри, в свою очередь, в ответ на лояльность претендента WBO поделятся частью своих гонораров и обеспечат Усику крупнейший заработок в карьере.

Ожидается, что победитель боя между Усиком и Джойсом за временный титул WBO спустя определенное время будет переведен в полноценные чемпионы мира, поскольку команды Джошуа и Фьюри договариваются сразу о двух поединках.