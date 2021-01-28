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Усик за бой с Джойсом может заработать 5 миллионов долларов
Сумма впечатляет
Александр Усик (18-0, 13 КО) за бой с британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО) может получить рекордный гонорар в размере 5 миллионов долларов. Об этом сообщает портал RingPolska.
Источник утверждает, что Усик отказался от претензий на незамедлительный бой с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), который в 2021 году планирует в поединке с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 22 КО) поспорить за статус абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.
Джошуа и Фьюри, в свою очередь, в ответ на лояльность претендента WBO поделятся частью своих гонораров и обеспечат Усику крупнейший заработок в карьере.
Ожидается, что победитель боя между Усиком и Джойсом за временный титул WBO спустя определенное время будет переведен в полноценные чемпионы мира, поскольку команды Джошуа и Фьюри договариваются сразу о двух поединках.
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