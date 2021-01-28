Джошуа и Фьюри за первый бой могут получить по 100 миллионов фунтов

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью Daily Mail поделился подробностями переговоров по бою за все титулы в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

По оптимистичным расчетам Фьюри и Джошуа за первый бой получат по 100 миллионов фунтов. В реванше победитель заработает 60% от общего призового фонда, а проигравшему достанутся 40%.

Что касается места проведения боя, то промоутеры рассматривают Саудовскую Аравию, Катар, Дубай, США, Австралию и Сингапур.

Бой за статус абсолютного чемпиона мира между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа должен пройти до конца июня 2021 года.