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Джошуа и Фьюри за первый бой могут получить по 100 миллионов фунтов
Сумасшедшие подробности мегафайта
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью Daily Mail поделился подробностями переговоров по бою за все титулы в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
По оптимистичным расчетам Фьюри и Джошуа за первый бой получат по 100 миллионов фунтов. В реванше победитель заработает 60% от общего призового фонда, а проигравшему достанутся 40%.
Что касается места проведения боя, то промоутеры рассматривают Саудовскую Аравию, Катар, Дубай, США, Австралию и Сингапур.
Бой за статус абсолютного чемпиона мира между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа должен пройти до конца июня 2021 года.
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