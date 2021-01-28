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Ломаченко пора в НХЛ? Боксер опубликовал видео с хоккейного матча
Василий может и с клюшкой в руках
Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в Instagram выложил подборку своих хайлайтов с хоккейного матча.
Ломаченко давно увлекается хоккеем и добился в своем хобби значительных успехов.
Василий Ломаченко в последнем бою в октябре прошлого года сенсационно проиграл Теофимо Лопесу и не смог стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.
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