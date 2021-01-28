Ломаченко пора в НХЛ? Боксер опубликовал видео с хоккейного матча

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в Instagram выложил подборку своих хайлайтов с хоккейного матча.

Ломаченко давно увлекается хоккеем и добился в своем хобби значительных успехов.

Василий Ломаченко в последнем бою в октябре прошлого года сенсационно проиграл Теофимо Лопесу и не смог стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.