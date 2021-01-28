Такам собрался "надрать задницу Усику"

Карлос Такам (39-5-1, 28 КО) в комментарии для YouTube-канала Pro Boxing Fans неожиданно заговорил о бое с Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Я должен был драться с Усиком. Теперь собираюсь поймать его и надрать ему зад", - заявил 40-летний француз.

Такам в последний раз боксировал на элитном уровне в 2018 году, когда техническим нокаутом проиграл Дереку Чисоре. Перед этим француза досрочно остановил и Энтони Джошуа.

Именно Карлос Такам должен был стать первым соперником Александра Усика в супертяжелом весе, однако бой сорвался из-за травмы украинца.