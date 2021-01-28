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Такам собрался "надрать задницу Усику"
Смелое заявление от ветерана
Карлос Такам (39-5-1, 28 КО) в комментарии для YouTube-канала Pro Boxing Fans неожиданно заговорил о бое с Александром Усиком (18-0, 13 КО).
"Я должен был драться с Усиком. Теперь собираюсь поймать его и надрать ему зад", - заявил 40-летний француз.
Такам в последний раз боксировал на элитном уровне в 2018 году, когда техническим нокаутом проиграл Дереку Чисоре. Перед этим француза досрочно остановил и Энтони Джошуа.
Именно Карлос Такам должен был стать первым соперником Александра Усика в супертяжелом весе, однако бой сорвался из-за травмы украинца.
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