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Такам собрался "надрать задницу Усику"

Бокс
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Смелое заявление от ветерана

Такам собрался "надрать задницу Усику"
Новина українською

Карлос Такам (39-5-1, 28 КО) в комментарии для YouTube-канала Pro Boxing Fans неожиданно заговорил о бое с Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Я должен был драться с Усиком. Теперь собираюсь поймать его и надрать ему зад", - заявил 40-летний француз.

Такам в последний раз боксировал на элитном уровне в 2018 году, когда техническим нокаутом проиграл Дереку Чисоре. Перед этим француза досрочно остановил и Энтони Джошуа.

Именно Карлос Такам должен был стать первым соперником Александра Усика в супертяжелом весе, однако бой сорвался из-за травмы украинца.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Усик за бой с Джойсом может заработать 5 миллионов долларов.

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В статье: Александр Усик КарлосТакам
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