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Убойный правый прямой Кличко против Джошуа и еще 24 эпичных удара в боксе. ВИДЕО

Бокс
(1 голосов)

Это нужно видеть

Убойный правый прямой Кличко против Джошуа и еще 24 эпичных удара в боксе. ВИДЕО
Новина українською

YouTube-канал The Fight Game представил очередную подборку самых эпичных ударов в профи-боксе.

В этом видео засветились два легендарных украинских чемпиона – Владимир Кличко и Василий Ломаченко.

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В статье: Владимир Кличко Энтони Джошуа
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