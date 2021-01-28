Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Убойный правый прямой Кличко против Джошуа и еще 24 эпичных удара в боксе. ВИДЕО
Это нужно видеть
YouTube-канал The Fight Game представил очередную подборку самых эпичных ударов в профи-боксе.
В этом видео засветились два легендарных украинских чемпиона – Владимир Кличко и Василий Ломаченко.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- С Сигурдссоном и Борячуком у Руха возникли первые проблемы
- Луческу экспериментирует, Соломон успешно заменяет Тайсона. Главные тенденции сборов Шахтера и Динамо
- Малиновский снова один из героев Аталанты и поражение Ман Юнайтед. Главные новости от 27 января
- У Джойса назвали ориентировочную дату боя с Усиком
- Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО
- Больше не малыш. Фернандо Торрес шокировал общественность невероятной мускулатурой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...