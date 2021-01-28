Альберт Сиеста: Джошуа - сильный, но Усик - гениальный боксер

Британский промоутер Альберт Сиеста уверен, что Александр Усик будет фаворитом в бою против чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

"По идее, Джошуа должен был драться с Сашей Усиком. Но это очень опасный для него бой, потому что вся боксерская общественность, которая мало-мальски разбирается в боксе, знает, что Усик заходит в этот бой фаворитом. Люди, которые не разбираются в нашем бизнесе, говорят, что Джошуа - фаворит. Он не фаворит, потому что я инсайдер, я многое знаю по поводу Энтони Джошуа.

Джошуа - сильный боксер, но Усик - гениальный боксер. Это большая разница. У Джошуа есть определенная особенность - он очень сильно горит. Он может абсолютно расклеиться в момент боя, когда поединок идет не по его сценарию.

Если ты дашь Джошуа предпосылки почувствовать запах твоей крови и твою слабость, он тебя съест. Но только если он поймет, что у него не получается и что соперник нащупал его слабые моменты, он начинает разваливаться, как карточный домик. Есть большие вопросы к его психике. Я считаю, что Усик - фаворит в этом бою, потому что он очень крепкий ментально", - сказал Альберт Сиеста в прямом эфире Luckypunch.net в Instagram.