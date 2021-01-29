Вызов для Джошуа и Фьюри. Топ-6 самых кассовых поединков в истории бокса

Эдди Хирн, босс промоутерской компании Matchroom Boxing, и его коллега-ветеран из Top Rank Боб Арум потирают ручки в предвкушении больших денег, которые в их карманы должны положить Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри. Бой двух британцев за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе обещает сгенерировать рекордную сумму в истории хэвивейта и войти в топ самых кассовых боев всех времен. Это хороший повод вспомнить, на кого Фьюри и Джошуа стоит ориентироваться при раскрутке своего мегафайта.

Леннокс Льюис – Майк Тайсон

Где и когда: 8 июня 2002 года в Мемфисе (США)

Что на кону: титулы WBC, IBF, IBO и по версии журнала The Ring в супертяжелом весе

Суммарный доход боя: 132,6 миллиона фунтов

Как жаль, что Тайсон и Льюис не сошлись на ринге в 90-е, а выяснили сильнейшего только в 2002 году, когда от былого Майка оставалась лишь бледная тень, да и Леннокса от ухода на пенсию отделял всего один бой против Виталия Кличко.

Этот мегафайт вошел в историю не только благодаря нокауту от Льюиса в восьмом раунде, но и за счет жесткой драки на пресс-конференции, инициатором которой, конечно же, выступил Тайсон.

В США телеканалы HBO и Showtime продали почти 2 миллиона платных трансляций стоимостью по 54,95 доллара за штуку, доход от продажи билетов составил 17 миллионов долларов, а официальные гонорары боксеров – по 17,5 миллиона в американской валюте.

Эвандер Холифилд – Майк Тайсон II

Где и когда: 28 июня 1997 года в Лас-Вегасе (США)

Что на кону: титул WBA в супертяжелом весе

Суммарный доход боя – 145,7 млн фунтов

Реванш Тайсона и Холифилда на протяжении 10 лет возглавлял рейтинг самых денежных боев в истории бокса. Да-да, это тот самый бой, когда «Железный Майк» во время клинча в третьем раунде откусил у Холифилда мочку уха и тут же был снят с поединка.

Разумеется, львиную долю прибыли организаторам реванша принесли американские фанаты бокса. В тот летний день 1997 года телеканал Showtime на платных трансляциях заработал 112 миллионов долларов, еще более 20 миллионов долларов принесла продажа прав на трансляцию боя на 97 стран мира, а те счастливчики, которым повезло оказаться на арене MGM Grand, суммарно занесли в общую кассу еще 14 миллионов.

Не остались в накладе и боксеры – Эвандер Холифилд унес с собой чек на 35 миллионов долларов, а Майк Тайсон за три раунда заработал 30 миллионов (позднее боксерские органы оштрафовали его на 3 миллиона за укус соперника).

Флойд Мейвезер – Оскар Де Ла Хойя

Где и когда: 5 мая 2007 года в Лас-Вегасе (США)

Что на кону: титул WBС в первом среднем весе

Суммарный доход боя – 187 миллионов фунтов

Тот самый бой, после которого у Флойда Мейвезера родилось второе прозвище – с момента тяжелой победы разделенным решением судей над Оскаром Де Ла Хойя новоиспеченный чемпион мира в пяти весовых категориях уже был не только «Красавчиком» (Pretty Boy), но и «Деньгами» (The Money).

В 2007-м Мейвезер и Де Ла Хойя в финансовом плане с солидным отрывом перебили показатели реванша Холифилда и Тайсона. Только на продаже платных трансляций организаторы заработали почти 137 миллионов долларов.

Это был последний бой, за который Мейвезер заработал меньше своего соперника. Для Де Ла Хойи хорошей компенсацией за поражение стали 52 миллиона долларов, а вот гонорар Флойда составил 25 миллионов.

Флойд Мейвезер – Сауль Альварес

Где и когда: 14 сентября 2013 года в Лас-Вегасе (США)

Что на кону: титулы WBA Super, WBС и The Ring в первом среднем весе

Суммарный доход боя – 214 миллионов фунтов

И снова Мейвезер, и снова рекорд… Одними только платными трансляциями Флойд на пару с Канело заработали для организаторов мегафайта и для себя персонально рекордные 150 миллионов долларов за 2,2 миллиона проданных PPV.

А ведь еще были рекордные 20 миллионов выручки от продажи билетов MGM Grand и не менее внушительная сумма за проданные права на трансляцию боя в другие страны (включая и Украину). В общем, четырехмесячная кампания по раскрутке боя с посещением едва ли не всех мегаполисов США и Мексики полностью оправдала себя.

Гарантированный гонорар Мейвезера в победном бою с Альваресом составил 41 миллион долларов, а Канело заработал 11 миллионов в валюте США.

Флойд Мейвезер – Конор МакГрегор

Где и когда: 17 августа 2017 года в Лас-Вегасе (США)

Что на кону: титул WBC Money Belt

Суммарный доход боя – 662,5 миллионов фунтов

Что произойдет, если свести между собой самые громкие имена в боксе и UFC? Правильно, бой на 900 миллионов долларов!

Флойд Мейвезер давно научился делать большие деньги, а бой с дебютантом профи-ринга Конором МакГрегором стал его крупнейшей легальной аферой. Практически ничем не рискуя в спортивном плане, американец сорвал 280-миллионный куш, да еще и законно добавил в свой послужной 50-ю победу в карьере. МакГрегор также в обиде не остался – ирландец положил в свой карман по 13 миллионов долларов за каждые три минуты в ринге с Мейвезером.

Мейвезер и МакГрегор в США продали 4,3 миллиона платных трансляций и заработали на этом невероятные 500 миллионов долларов, а суммарный доход от проданных 13 094 билетов на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе при средней стоимости $4,232 за билет составил 55 миллионов в американской валюте.

Флойд Мейвезер – Мэнни Пакьяо

Где и когда: 2 мая 2015 года в Лас-Вегасе (США)

Что на кону: титулы WBC, WBA и WBO в полусреднем весе

Суммарный доход боя – 678 миллионов фунтов

Со спортивной точки зрения мегафайт Мейвезера и Пакьяо запоздал лет на пять, а вот с точки зрения финансов две глыбы профи-бокса провернули идеальную сделку, которая еще не один десяток лет не будет иметь равных по уровню доходов.

В тот день Мейвезер и Пакьяо установили абсолютный рекорд по количеству проданных платных трансляций – 4,6 миллиона на территории США и 5,77 миллиона с учетом остального мира. В перерасчете на доллары это принесло организаторам 600 миллионов.

Вживую за битвой века от Мейвезера и Пакьяо наблюдали сотни знаменитостей – от Бейонсе, Майкла Джордана и Джастина Бибера до Дональда Трампа, Льюиса Хэмилтона и Клинта Иствуда. Каждый, кто в мае 2015 года побывал на MGM Grand Garden, в среднем выложил по 10 тысяч долларов.

Мейвезер заработал 60% от общего призового фонда или же 300 миллионов долларов, а состояние Пакьяо за 36 минут в ринге увеличилось на 180 миллионов. Как вы понимаете, никто в истории бокса и близко не подбирался к таким цифрам.