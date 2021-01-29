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Гантели, скакалка, кольца: Усик готовится к бою с Джойсом. ВИДЕО
Украинец активно работает над выносливостью
Александр Усик (18-0, 13 КО) ориентировочно в первой половине 2021 года должен провести бой с британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО) за временный титул WBO в супертяжелом весе.
На своей странице в Instagram олимпийский чемпион опубликовал видео своей тренировки на выносливость. Усик работает с гантелями, прыгает на скакалке и отжимается от гимнастических колец.
"Моя жизнь не спорт. Моя жизнь – Бог", - подписал видео Усик.
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