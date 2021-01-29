Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фрэнк Уоррен: Мы увидим бой Фьюри и Джошуа в 2021 году
Но где именно состоится бой пока неизвестно
Фрэнк Уоррен, промоутер действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британца Тайсона Фьюри, рассказал о ситуации вокруг поединка подопечного с соотечественником, обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.
"Мы увидим поединок в нынешнем году. Мы находимся на этапе, когда близки к завершению сделки и объявлению.
Есть несколько возможных мест проведения боя, но пока ничего конкретного. Очень сомневаюсь, что поединок пройдёт в Великобритании. Но контракт будет сразу на два боя", — приводит слова Уоррена ESPN.
Напомним, ранее Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боёв в 2021 году: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.
Популярное сейчас
- "Его место – в цирке". Фердинанд рассказал, как Ван Нистелрой взбесился после финта Роналду
- Луческу назвал свою главную задачу в Динамо
- Второй после Дуэлунда? В киевское Динамо сватают игрока сборной Дании
- Усик за бой с Джойсом может заработать 5 миллионов долларов
- Больше не малыш. Фернандо Торрес шокировал общественность невероятной мускулатурой. ФОТО
- Яркая девушка молодой итальянской звезды, которая готова покорять мир высокой моды. ФОТО