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Фрэнк Уоррен: Мы увидим бой Фьюри и Джошуа в 2021 году

Бокс
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Но где именно состоится бой пока неизвестно

Фрэнк Уоррен: Мы увидим бой Фьюри и Джошуа в 2021 году
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Фрэнк Уоррен, промоутер действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британца Тайсона Фьюри, рассказал о ситуации вокруг поединка подопечного с соотечественником, обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

"Мы увидим поединок в нынешнем году. Мы находимся на этапе, когда близки к завершению сделки и объявлению.

Есть несколько возможных мест проведения боя, но пока ничего конкретного. Очень сомневаюсь, что поединок пройдёт в Великобритании. Но контракт будет сразу на два боя", — приводит слова Уоррена ESPN.

Напомним, ранее Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боёв в 2021 году: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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