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Теофимо Лопес: Никто не может поверить в то, что я побил Ломаченко, которого называли Богом бокса

Бокс
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Теофимо благодаря этой победе стал абсолютным чемпионом мира

Теофимо Лопес: Никто не может поверить в то, что я побил Ломаченко, которого называли Богом бокса
Новина українською

Абсолютный чемпион лёгкой весовой категории Теофимо Лопес признал, что ему горько видеть, как многие боксеры его весовой категории пытаются обесценить его победу над Василием Ломаченко.

"Тяжело во всем этом то, что пояса ничего не значат. Когда ты, Майк, становился чемпионом мира, то ты чувствовал себя на вершине. Я стал абсолютным чемпионом мира, а все хотят принизить мои достижения".

"Всё это потому, что они не могут в это поверить, не могут себе вообразить, что молодой парень, у которого было не так уж много опыта, побил Ломаченко, которого пытались выставить Богом бокса. Они не ожидали от меня того, что я сделал".

"После того как я побил Ломаченко, воцарилась тишина, как на похоронах. Все притихли, просто замолкли".

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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