  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. WBO санкционировали поединок Усик - Джойс
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

WBO санкционировали поединок Усик - Джойс

Бокс
(1 голосов)

Хорошие новости

WBO санкционировали поединок Усик - Джойс
UA-Футбол
Новина українською

Всемирная боксерская организация (WBO) дала 15 дней на организацию поединка между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО).

The Athletics сообщает, что промоутерам обеих боксеров (Александру Красюку и Фрэнку Уоррену) были направлены письма, согласно которым стороны обязаны заключить соглашение в течение 15 дней. После этого в течение 90 дней должен состояться сам поединок. В случае, если стороны не придут к соглашению, то по этому поединку будет объявлена ​​процедура торгов.

Также WBO санкционировала поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа - Фьюри. После того, как этот бой состоится, его победитель в течение 180 дней будет обязан провести защиту титула WBO против победителя пары Усик - Джойс. Если этого не произойдет, титул станет вакантным.

Если поединок Джошуа - Фьюри не произойдет, то обладатель временного пояса WBO (Усик или Джойс) получит статус полноценного чемпиона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Джо Джойс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
satellite (Харьков)
30.01.2021 в 12:13
Нормальная тема!!!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...