WBO санкционировали поединок Усик - Джойс

Всемирная боксерская организация (WBO) дала 15 дней на организацию поединка между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО).

The Athletics сообщает, что промоутерам обеих боксеров (Александру Красюку и Фрэнку Уоррену) были направлены письма, согласно которым стороны обязаны заключить соглашение в течение 15 дней . После этого в течение 90 дней должен состояться сам поединок. В случае, если стороны не придут к соглашению, то по этому поединку будет объявлена ​​ процедура торгов.

Также WBO санкционировала поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа - Фьюри. После того, как этот бой состоится, его победитель в течение 180 дней будет обязан провести защиту титула WBO против победителя пары Усик - Джойс. Если этого не произойдет, титул станет вакантным .