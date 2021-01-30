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WBO санкционировали поединок Усик - Джойс
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Всемирная боксерская организация (WBO) дала 15 дней на организацию поединка между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО).
The Athletics сообщает, что промоутерам обеих боксеров (Александру Красюку и Фрэнку Уоррену) были направлены письма, согласно которым стороны обязаны заключить соглашение в течение 15 дней. После этого в течение 90 дней должен состояться сам поединок. В случае, если стороны не придут к соглашению, то по этому поединку будет объявлена процедура торгов.
Также WBO санкционировала поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа - Фьюри. После того, как этот бой состоится, его победитель в течение 180 дней будет обязан провести защиту титула WBO против победителя пары Усик - Джойс. Если этого не произойдет, титул станет вакантным.
Если поединок Джошуа - Фьюри не произойдет, то обладатель временного пояса WBO (Усик или Джойс) получит статус полноценного чемпиона.
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