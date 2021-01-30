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WBA лишили Мэнни Пакьяо чемпионского пояса

Бокс
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WBA лишили Мэнни Пакьяо чемпионского пояса
UA-Футбол
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Всемирная боксерская ассоциация (WBA) лишила филиппинца Мэнни Пакьяо (62-7-2; 39 КО) статуса чемпиона мира (WBA Super) и перевела его в статус чемпиона в отпуске.

Пояс чемпиона он завоевал 20 июля 2019 и с тех пор не провел ни одного поединка.

Новым чемпионом по версии организации предназначен кубинец Йорденис Угас (26-4, 12 КО). 6 июня 2020 он стал чемпионом по версии WBA Regular.

Напомним, что ранее WBO санкционировал поединок Усик - Джойс.

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В статье: Мэнни Пакьяо
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