WBA лишили Мэнни Пакьяо чемпионского пояса

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) лишила филиппинца Мэнни Пакьяо (62-7-2; 39 КО) статуса чемпиона мира (WBA Super) и перевела его в статус чемпиона в отпуске.

Пояс чемпиона он завоевал 20 июля 2019 и с тех пор не провел ни одного поединка.

Новым чемпионом по версии организации предназначен кубинец Йорденис Угас (26-4, 12 КО). 6 июня 2020 он стал чемпионом по версии WBA Regular.