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Тайсон намекнул, что Джошуа ждет беда в бою с Фьюри
«Железный Майк» поговорил о грядущем мегафайте
Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в 2021 году должны провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
"Джошуа против Фьюри? Это очень интересно. Джошуа – мастеровитый панчер.
Но ты можешь видеть его удары, он «телеграфирует» их. А это ни что иное, как путь к катастрофе, когда тебе противостоит Тайсон Фьюри. Телеграфировать удары в бою с таким огромным парнем? Да ну бросьте", - сказал Тайсон.
Ожидается, что бой Джошуа и Фьюри станет самым денежным в истории супертяжелого веса. Пока же этот статус принадлежит реваншу между Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом в июне 1997 года.
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