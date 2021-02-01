Фьюри: Меня невозможно разрушить и побить

Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) ориентировочно в июне должны провести бой за статус абсолютного чемпиона мира.

Фьюри не считает, что длительный простой может помешать ему в бою с Джошуа.

"Да, простой у меня будет большой. Но все равно. Зарубите себе на носу – я настолько круче остальных по уровню, что они просто не в моей лиге по части бокса, таланта, храбрости, сфокусированности, душевной прочности, хватке, силе, ударной мощи и «шаров». Я такой.

Меня невозможно разрушить и побить. Когда я начинаю наседать на противника, это все равно что бороться с тираннозавром", - сказал Фьюри.

Фьюри в последнем бою в феврале 2020 года нокаутировал Деонтея Уайлдера и стал чемпионом WBC.