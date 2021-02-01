Катмен Усика о бое с Джойсом: Александру на руку 12 раундов

Катмен Александра Усика (18-0, 13 КО) поговорил о грядущем бое украинца против Джо Джойса (12-0, 11 КО). Боксеры в первой половине 2021 года должны определить временного чемпиона WBO в супертяжелом весе.

"Усик участвовал в WSB, как и Джо Джойс, и победил его. Он сделал это весьма убедительно. Первые несколько раундов были близкими, но затем Усик взял верх.

Прошло восемь лет, конечно, оба бойца стали лучше, но нет такого, что один улучшился, а второй остался прежним.

Единственный нюанс – это то, что тогда они дрались 5 раундов, а теперь будет 12-раундовый бой. Я думаю, что это на руку Усику", - сказал Абнер.

Победитель боя Усик – Джойс станет полноценным чемпионом WBO сразу после того, как Энтони Джошуа или Тайсон Фьюри откажется от обязательной защиты титула.