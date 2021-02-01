  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Катмен Усика о бое с Джойсом: Александру на руку 12 раундов
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Катмен Усика о бое с Джойсом: Александру на руку 12 раундов

Бокс
(1 голосов)

Мнение Расса Абнера

Катмен Усика о бое с Джойсом: Александру на руку 12 раундов
Новина українською

Катмен Александра Усика (18-0, 13 КО) поговорил о грядущем бое украинца против Джо Джойса (12-0, 11 КО). Боксеры в первой половине 2021 года должны определить временного чемпиона WBO в супертяжелом весе.

"Усик участвовал в WSB, как и Джо Джойс, и победил его. Он сделал это весьма убедительно. Первые несколько раундов были близкими, но затем Усик взял верх.

Прошло восемь лет, конечно, оба бойца стали лучше, но нет такого, что один улучшился, а второй остался прежним.

Единственный нюанс – это то, что тогда они дрались 5 раундов, а теперь будет 12-раундовый бой. Я думаю, что это на руку Усику", - сказал Абнер.

Победитель боя Усик – Джойс станет полноценным чемпионом WBO сразу после того, как Энтони Джошуа или Тайсон Фьюри откажется от обязательной защиты титула.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Джо Джойс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fightnews.info

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...