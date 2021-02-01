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Теофимо Лопес высказался против выставочных боев с блогерами

Бокс
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Теофимо считает, что подобное подавляет этот вид спорта

Теофимо Лопес высказался против выставочных боев с блогерами
Новина українською

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе американский боксёр Теофимо Лопес выступил против организации боксёрских поединков с участием популярных блогеров.

"Остановите этот YouTube-бокс. Прекратите принижать значение вида спорта, ради которого мы так много работаем. В этом нет ничего классного", — написал Теофимо Лопес в своём "твиттере".

Напомним, ранее стало известно, что поединок между непобеждённым американским боксёром Флойдом Мейвезером — младшим и известным YouTube-блогером Логаном Полом был официально отменён. Причиной этого стала пандемия коронавируса.

25-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. На канал Пола в YouTube подписано более 20 млн пользователей.

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В статье: Теофимо Лопес
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