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Теофимо Лопес высказался против выставочных боев с блогерами
Теофимо считает, что подобное подавляет этот вид спорта
Абсолютный чемпион мира в лёгком весе американский боксёр Теофимо Лопес выступил против организации боксёрских поединков с участием популярных блогеров.
"Остановите этот YouTube-бокс. Прекратите принижать значение вида спорта, ради которого мы так много работаем. В этом нет ничего классного", — написал Теофимо Лопес в своём "твиттере".
Напомним, ранее стало известно, что поединок между непобеждённым американским боксёром Флойдом Мейвезером — младшим и известным YouTube-блогером Логаном Полом был официально отменён. Причиной этого стала пандемия коронавируса.
25-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года, проиграв блогеру KSI раздельным решением судей. На канал Пола в YouTube подписано более 20 млн пользователей.
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