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Гвоздик в случае возобновления карьеры может сразу же получить бой за титул

Бокс
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Заманчивый вариант для Александра

Гвоздик в случае возобновления карьеры может сразу же получить бой за титул
Новина українською

Экс-чемпион WBС в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) в прошлом году объявил о завершении карьеры. В последнем бою перед уходом из спорта боксер из Харькова техническим нокаутом проиграл Артуру Бетербиеву (15-0, 15 КО).

Менеджер Эгис Климас сообщил, что глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в случае возвращения готов незамедлительно предоставить Гвоздику бой за чемпионский пояс.

"Когда Ломаченко готовился к Лопесу, Саня Гвоздик недалеко живет, он приезжал часто на подготовку. Самый интересный момент был, когда приехал Боб Арум и Гвоздик.

Саша всегда в форме, он себя не запускает. Он надел перчатки и начал бить мешок, с Митрофановым постоял 1-2 раунда. Боб Арум мне на ухо шепчет: «Ты ему скажи, что если он хочет вернуться, то мы для него сразу можем организовать чемпионский бой». Даже предложил, что может поставить Гвоздика на чемпионский бой с победителем встречи Смит – Власов", - сказал Климас.

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В статье: Боб Арум Эгис Климас Александр Гвоздик
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Источник:
Tribuna.com

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