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Фьюри анонсировал алкогольный марафон в 2022 году - 365 баров за 365 дней

Бокс
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А пока все внимание на бокс

Фьюри анонсировал алкогольный марафон в 2022 году - 365 баров за 365 дней
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в 2021 году может провести сразу два боя с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) за статус абсолютного чемпиона мира.

А вот на 2022 год у Фьюри своеобразные планы.

"Я собираюсь быть в завязке весь 2021 год. Мне нужно быть трезвым весь 2021 год. Я хочу сделать это, пройти этот челлендж. Но в 2022 моя цель — выпивать одну бутылку пива в день, одну пинту пива в каждый из 365 дней в году, но есть подвох.

Каждый раз должен быть новый бар. И я буду каждый день фотографироваться с пинтой пива на фоне вывески кабака. В конце года у меня будет 365 фото, и я сделаю из них огромный коллаж, и повешу у себя в комнате", - заявил Фьюри то ли в шутку, то ли всерьез.

Ожидается, что первый бой между Фьюри и Джошуа состоится в июне, а боксеры заработают как минимум по 100 миллионов долларов.

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В статье: Тайсон Фьюри Бокс
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Источник:
Vringe.com

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