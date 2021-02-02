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Эгис Климас: Сейчас реванш больше нужен Лопесу, чем Ломаченко
Менеджер разъяснил ситуацию
Менеджер бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (14-2, 10 КОs) Эгис Климас считает, что именно Теофимо Лопес (16-0, 12 КОs) должен быть заинтересован в реванше с украинцем, а не наоборот.
"Мы ведь первоначально говорили, что у нас никаких проблем нет. Если бы они дали нам шанс, то почему нам тогда не ответить им тем же? Мы подписались бы на третий бой... Да и хочется сказать еще другое - на сегодняшний день этот реванш нужен больше Лопесу, чем Васе", - сказал Климас.
"Ну он может поехать там и побоксировать с Камбососом. Но опять же, а кто его сейчас пустит в ту Австралию, во-первых? Во-вторых, он хочет, чтобы ему зарядили за этот бой миллионы, которые он спит и видит.
Но ситуация получается какая: ему за большие деньги боксировать не с кем, плюс все сейчас говорят - не хочу матюкаться, - что он действительно не выиграл этот бой. А если и выиграл, то сделал это крайне неуверенно, ему подарили этот бой. Там ведь даже был случай, что он поехал куда-то там смотреть бои, давал интервью, и полицейские, которые проходили мимо, кричали ему: "Ты, слышишь, дай реванш Ломаченко!"
То есть в чем суть - если мы проводим реванш и он во второй раз выигрывает Ломаченко, тогда это все, перед ним снимут все шляпы. "Извини, парень, мы ошиблись, ты действительно крут и настоящий чемпион..." А в случае его поражения он зарабатывает хорошие деньги, и мы выходим на очень большой бой Ломаченко - Лопес 3. Беспроигрышная ситуация".
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