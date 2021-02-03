Холифилд: Третий бой с Тайсоном состоится

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд в очередной раз намекнул на организацию выставочного поединка с Майком Тайсоном.

"Состоится ли третий бой с Тайсоном? Я бы сказал «да». Думаю, это уже близко. Думаю, мы оба этого хотим. Думаю, это случится", - сказал Холифилд.

Ранее стало известно, что Холифилд в 58 лет проведет бой с 56-летним британцем Гленном Маккрори. Поединок должен состояться в апреле в Лондоне.

Тайсон в ноябре прошлого года вернулся на ринг после 15-летнего перерыва и провел в Лос-Анджелесе выставочный бой против Роя Джонса. Поединок закончился дружеской ничьей.

Эвандер Холифилд в 1996-97 годах дважды побеждал Майка Тайсона. В реванше «Железный Майк» проиграл после того, как откусил сопернику мочку уха.