Джойс – последняя преграда Усика на пути к титулу в хэвивейте. Что о нем нужно знать?

Кажется, все уже решено… Александр Усик (18-0, 13 КО) за крупнейший гонорар в карьере согласился отойти в сторону и позволить Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО) определить первого абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе со времен позднего Леннокса Льюиса. Тем временем сам Усик в статусе обязательного претендента на титул WBO в бою за временный пояс сойдется с №1 рейтинга Всемирной боксерской организации Джо Джойсом (12-0, 11 КО), а как только Джошуа или Фьюри откажется от обязательной защиты в пользу реванша, то победитель боя Усик-Джойс сразу же станет полноценным чемпионом мира и главным раздражителем для одного из британских гигантов.

Самое время поближе познакомиться с Джойсом, хотя для Усика 35-летний уроженец Лондона уже является прочитанной книгой. Впрочем, об этом мы еще поговорим.

Джойс поздно пришел в бокс, но сколотил достойную карьеру в аматорах

Джо Джойс изначально пытался строить карьеру в легкой атлетике, но столкнулся с чередой травм и охладел к этому увлечению. В боксерский зал британец нигерийского происхождения впервые вошел только в 22 года. Для сравнения – Усик к 22 годам уже прошел свою первую Олимпиаду в Пекине, выиграл чемпионат Европы в Ливерпуле и готовился взять бронзу на чемпионате мира в Милане.

«Тренер сказал мне, что мне нужно ходить на занятия для поддержания формы по средам. Затем, спустя некоторое время, он попросил меня приходить на бокс по вторникам, четвергам и воскресеньям.

По такому графику я работал летом, а когда возобновилась учеба в университете, то я уехал в США по обмену. Я продолжал заниматься там изобразительным искусством, а когда вернулся, то защитил диссертацию в университете Мидлсекса, но вместо того, чтобы идти на выпускной, у меня уже был забронирован билет в Китай. Я поехал в туда и занимался шаолиньским кунг-фу в спортзале Шаолинь. Но потом, после всего этого, я, наконец, вернулся домой и решительно взялся за бокс», - говорил Джойс в интервью порталу talkSPORT в 2019-м году.

В любителях Джойс не блистал, но с учетом позднего прихода в бокс достиг весьма добротной карьеры. Будущий соперник Усика брал золото на Европейских играх 2015 года в Баку и Играх Содружества-2014 в Глазго, ставал призером чемпионатов мира и Европы, а в 2016-м году на Олимпиаде в Рио-да-Жанейро остановился в шаге от золота, проиграв в финале разделенным решением судей французу Тони Йока, который сейчас так же как и Джо ходит в небитых проспектах хэвивейта. Конечно, встречались на пути Джойса и болезненные неудачи – в 2011-м его быстро нокаутировал Энтони Джошуа, а спустя два года в полуфинале чемпионата Европы Джо в первом раунде нокаутом проиграл Сергею Кузьмину.

Восемь лет назад Усик разбил Джойса в WSB

Параллельно с выступлением под флагом Великобритании на крупнейших мировых соревнованиях Джойс в составе «Британских львиных сердец» небезуспешно боксировал в полупрофессиональной World Series of Boxing (WSB). Джо как раз застал лучшие времена WSB с легендарными «Украинскими Атаманами» золотого олимпийского поколения 2012 года, а также сильными командами из Казахстана, Азербайджана и Италии. Всего в рамках этой некогда популярной лиги Джойс одержал 14 побед (7 нокаутом) при двух поражениях.

Первым Джойса в WSB в марте 2013 года побил именно Александр Усик. В том бою олимпийский чемпион настолько превосходил своего визави из Туманного Альбиона, что судьи однозначно оставили за ним каждый из пяти раундов (трижды по 50:45). На фоне мобильного Усика Джойс больше напоминал огромную раскаченную фигуру робота из LEGO. Александр был так уверен в своем превосходстве, что даже входил в размены без какого-либо страха нарваться на тяжелый ответный удар.

Спустя 8 лет Джойс с теплотой вспоминает то полупрофессиональное противостояние с Усиком и признает, что еще не был готов к схватке с бойцом такого калибра, хоть и имел ощутимое превосходство в габаритах.

Вы спросите, а кто же второй боксер, побивший Джойса в WSB? Сейчас это имя вряд ли что-то скажет простому обывателю, а ведь Максим Бабанин в 2007 году в финале чемпионата Европы среди юниоров побил некоего Тайсона Фьюри, вот только до профи-ринга россиянин так и не дошел.

Джойс перешел в профи в 31, а теперь он в одной победе от боя за все титулы в хэвивейте

Джойс покончил с любительской карьерой в июле 2017 года, а его первым промоутером в качестве профессионала стал небезызвестный экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй и его компания Hayemaker Ringstar.

Джойс полтора года провел на мешочной диете, попутно собирая разные второстепенные титулы уровня чемпиона Британского Содружества или WBA Gold.

Прорыв в качестве оппозиции у Джойса произошел в феврале 2019-го, когда Джо в шестом раунде до отмашки судьи забил Бермейна Стиверна – того самого канадца, который после ухода Виталия Кличко на пенсию в 2013-м году захватил титул WBC, после чего дважды проиграл Деонтею Уайлдеру.

Joe Joyce stops Bermane Stiverne in the 6th. A methodical beating and hopefully Stiverne calls it a career. #boxing #JoyceStiverne #DeGaleEubankJr pic.twitter.com/9RpdPQvp76