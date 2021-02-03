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Усик продолжает пахать в зале перед боем с Джойсом. ВИДЕО
Новая порция тренировок украинца
Александр Усик (18-0, 13 КО) в первой половине 2021 года в бою с Джо Джойсом (12-0, 11 КО) должен поспорить за временный титул WBO. В случае победы украинец станет полноценным чемпионом мира вскоре после первого боя между Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).
Тем временем, Усик продолжает активно работать над выносливостью и силой. Эти тренировки не могут не впечатлять.
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