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Усик продолжает пахать в зале перед боем с Джойсом. ВИДЕО

Бокс
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Новая порция тренировок украинца

Усик продолжает пахать в зале перед боем с Джойсом. ВИДЕО
Новина українською

Александр Усик (18-0, 13 КО) в первой половине 2021 года в бою с Джо Джойсом (12-0, 11 КО) должен поспорить за временный титул WBO. В случае победы украинец станет полноценным чемпионом мира вскоре после первого боя между Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Тем временем, Усик продолжает активно работать над выносливостью и силой. Эти тренировки не могут не впечатлять.

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В статье: Александр Усик Джо Джойс
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