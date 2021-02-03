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Майк Тайсон назвал слабые места Джошуа

Бокс
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По мнению Майка, любителей бокса ждет интересный поединок

Майк Тайсон назвал слабые места Джошуа
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон поделился ожиданиями от поединка чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. По мнению Тайсона, у Джошуа есть одна слабость, которая может привести к его поражению.

"Это будет очень интересный поединок. Джошуа – превосходный панчер, но его удары можно проследить. Он словно телеграфирует о своих ударах. В бою с таким крупным парнем, как Фьюри, это станет для Джошуа рецептом катастрофы", — приводит слова Тайсона BoxingScene.

Майк добавил, что не согласен с теми, кто считает нынешний тяжёлый дивизион слабым.

"В дивизионе много классных боксёров. Тот, кто говорит, что это плохой дивизион, просто завидует", — сказал он.

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В статье: Майк Тайсон Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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