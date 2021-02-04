Джойс: Должен любой ценой обездвижить Усика

Джо Джойс (12-0, 11 КО) и Александр Усик (18-0, 13 КО) в первой половине 2021 года должны провести бой за временный титул WBO в супертяжелом весе.

Победитель в перспективе сможет поспорить за звание абсолютного чемпиона мира с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) или Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

"Выглядит так, что бой будет в апреле. Переговоры, кажется, идут хорошо. Бой почти подтвержден

У меня есть мощь, чтобы побить Усика. Бегать он не будет, я остановлю его ноги. Нужно просто быть умным и не пропускать слишком много.

Мне любой ценой нужно лишить его подвижности, обрезать ему ринг. Что ж, проделаю в лагере всю тяжелую работу, чтобы потом в бою было легко", - сказал Джойс в интервью BT Sport Boxing.