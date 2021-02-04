Усик о бое Джошуа – Фьюри: Меня хотят нагло сбрить

Александр Усик (18-0, 13 КО) в статусе обязательного претендента WBO стоит на пути бою между Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Какую сумму я готов принять, чтобы подождать? Не могу конкретизировать суммы, но об этом надо разговаривать. С точки зрения спортсмена я не хочу... Потому что много фанатов хотят увидеть бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Я как заноза. Я могу стать раздражителем для многих, которые даже меня любят, потому что я не дал, чтобы этот бой состоялся. Просто это фурор – около 33 лет не было абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

Я сам хочу увидеть этот бой между Фьюри и Джошуа, но если я должен боксировать за этот пояс, а меня хотят нагло сбрить – то так не будет. Я готов к диалогу, но если – нет, то это будет решаться совсем в другом правовом поле", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи».

Ожидается, что следующим соперником Александра Усика станет №1 рейтинга WTA Джо Джойс, а поединок состоится в апреле текущего года.