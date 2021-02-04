Усик: Бой Ломаченко с Лопесом – крупное ограбление

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре прошлого года в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.

Александр Усик (18-0, 13 КО) вспомнил об этом поединке.

"Я не разговаривал с Ломаченко об этом и даже не хочу разговаривать. Я хотел увидеть его глаза, услышать его голос, понять его состояние. Я увидел, я услышал, и я понял, что он переживает.

С моей точки зрения, это было достаточно крупное ограбление, но он справился с этим внутренне и был собран.

Я думаю, что реванш будет. Конечно, Лопес согласится. Это другие деньги. Лопес, «выиграв» эти пояса, думал, что его будут закидывать деньгами. Это все иллюзия. На реванше они могут собрать нормальную кассу. Это заинтересует многих людей", сказал Усик в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи".