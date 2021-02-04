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Усик: Хижняк может выйти на мой уровень и уровень Ломаченко
У него действительно большие перспективы
"Кто из украинских боксеров в ближайшие 5-6 лет может выйти на уровень Усика и Ломаченко?
У нас есть Александр Хижняк – моторный хлопец, который выиграл очень много медалей в любительском боксе. Он поражает весь мир своей выносливостью. Никто не знает, как с ним боксировать. Он просто выходит и всех забивает", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи".
Александр Хижняк к 25 годам стал чемпионом мира и Европы, а также выиграл Европейские игры. Ожидается, что боксер из Полтавы перейдет на профи-ринг после Олимпиады в Токио.
Ранее Александр Усик
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