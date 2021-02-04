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Усик: Люблю Украину и хочу здесь жить

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Боксер-чемпион поговорил о патриотизме

Усик: Люблю Украину и хочу здесь жить
Новина українською

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе и обязательный претендент на титул WBO в хэвивейте Александр Усик (18-0, КО) признался в любви Украине.

"Патриотизм – это то, за чем прячутся грязнейшие люди. Я сын своей страны, я ее очень сильно обожаю и люблю. Мне предлагали достаточно много раз и немаленькие суммы для того, чтобы я поменял гражданство. Пять-шесть стран – нормальный кэш за согласие поменять паспорт. Я отвечал, что не все можно купить за деньги.

Люблю Украину, стараюсь развивать ее в разных родах деятельности. Хочу прославлять ее в спорте и поднимать флаг, строить бизнес и платить налоги. Я хочу здесь жить и хочу, чтобы здесь жили мои дети.

В плохой или тяжелый момент легче всего взять и уехать, а не остаться и помочь стране", - заявил Усик в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи».

Ожидается, что Александр Усик вернется на ринг в апреле, а его соперником станет Джо Джойс (12-0, 11 КО).

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В статье: Александр Усик Бокс
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