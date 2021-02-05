Александр Усик: Для меня деньги не главное

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) рассказал о своих приоритетах в профессии. Его слова цитирует канал "Ходят Слухи":

"Для меня деньги не главное. Я не ставлю себе в приоритете миллиарды. Если они будут, то я не против. Нужно просто быть к этому готовым.

Мне тогда просто нужен был бой (о бое с Чисорой - прим). Разумеется, это реально плохо, что пришлось минуснуть (уступить в гонораре - прим.). Это минус для моей семьи и команды. Мне нужен был бой. Простой - это хуже, чем потерять пару миллионов долларов" - сказал украинец.