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Александр Усик: Для меня деньги не главное

Бокс
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Комментарий украинца

Александр Усик: Для меня деньги не главное
UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) рассказал о своих приоритетах в профессии. Его слова цитирует канал "Ходят Слухи":

"Для меня деньги не главное. Я не ставлю себе в приоритете миллиарды. Если они будут, то я не против. Нужно просто быть к этому готовым.

Мне тогда просто нужен был бой (о бое с Чисорой - прим). Разумеется, это реально плохо, что пришлось минуснуть (уступить в гонораре - прим.). Это минус для моей семьи и команды. Мне нужен был бой. Простой - это хуже, чем потерять пару миллионов долларов" - сказал украинец.

Напомним, что ранее Усик прокомментировал итог поединка Ломаченко - Лопес.

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