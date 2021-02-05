Эдди Хирн о бое Джошуа - Фьюри: Мы надеемся сделать официальный анонс через две недели

Британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что переговоры по поводу организации поединка за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа - Фьюри близки к завершению. Его слова цитирует канал MatchroomBoxing:

"Мы обсуждаем черновую версию контракта. Мы отправили его, а они прислали небольшие правки, ничего серьезного. Я думаю, мы движемся в правильном направлении. Трудно сосчитать, сколько раз я говорил: "Через две недели", но мы надеемся сделать официальный анонс через две недели.

А потом мы решим, где состоится этот поединок. У нас есть большие предложения от стран Ближнего Востока. Мы общаемся с Катаром, Саудовской Аравией, Абу-Даби, Сингапуром, Китаем, Америкой. Также есть несколько неожиданных вариантов. Прежде всего, я хочу убедиться, что мы заключим соглашение, а уже потом можно благоразумно поговорить с этими людьми, будучи уверенными в том, что бой состоится" - сказал он.