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Эдди Хирн о бое Джошуа - Фьюри: Мы надеемся сделать официальный анонс через две недели
Переговоры близки к завершению
Британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что переговоры по поводу организации поединка за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа - Фьюри близки к завершению. Его слова цитирует канал MatchroomBoxing:
"Мы обсуждаем черновую версию контракта. Мы отправили его, а они прислали небольшие правки, ничего серьезного. Я думаю, мы движемся в правильном направлении. Трудно сосчитать, сколько раз я говорил: "Через две недели", но мы надеемся сделать официальный анонс через две недели.
А потом мы решим, где состоится этот поединок. У нас есть большие предложения от стран Ближнего Востока. Мы общаемся с Катаром, Саудовской Аравией, Абу-Даби, Сингапуром, Китаем, Америкой. Также есть несколько неожиданных вариантов. Прежде всего, я хочу убедиться, что мы заключим соглашение, а уже потом можно благоразумно поговорить с этими людьми, будучи уверенными в том, что бой состоится" - сказал он.
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