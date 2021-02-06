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Фрэнк Уоррен: Мы продолжаем переговоры с командой Александра Усика

Бокс
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Бой все ближе

Фрэнк Уоррен: Мы продолжаем переговоры с командой Александра Усика
UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжеловеса Джо Джойса (12-0, 11 КО) Фрэнк Уоррен заявил, что переговоры об организации поединка его подопечного против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) продолжаются. Его слова цитирует FightNews:

"Джо Джойс настроен на успешный 2021 год после крупной победы над Даниэлем Дюбуа в прошлом году. Серебряный призер Олимпиады в Рио теперь король Британии, Британского Содружества и Европы в супертяжелом весе. Но сейчас мы планируем его путь к завоеванию титула чемпиона мира.

Мы продолжаем переговоры с командой Александра Усика об их поединке в апреле. Мы хотим, чтобы на кону стоял временный титул WBO, поскольку Усик - обязательный претендент на полноценный пояс. Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа намерены сражаться друг с другом в этом году за все четыре крупных чемпионских титула. Однако победитель боя Джойс - Усик будет готов получить свой шанс, когда эти двое больших парней уладят все свои дела.

Когда мы подписывали Джойса, то говорили, что можем привести его к титулу чемпиона мира. Теперь я действительно в это верю" - сказал он.

Напомним, что ранее Теофимо Лопес рассказал, кто может его победить.

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В статье: Александр Усик Фрэнк Уоррен Джо Джойс
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