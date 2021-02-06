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Теофимо Лопес: Ломаченко - очень крутой боец, я это признаю
Комментарий чемпиона
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) рассказал, за счет чего ему удалось победить украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО). Его слова цитирует FightNews:
"Ломаченко - очень крутой боец, я это признаю. Он техник, но я знал, чем он владеет. Мы проанализировали все это. Так делают настоящие чемпионы. Мы адаптируемся к чему угодно. Я пришел к моменту, когда Ломаченко пришлось работать грязно, использовать свою голову, бить меня по носу и глазам.
Я веду к тому, что сделайте шаг вперед, покажите мне, из какого теста вы сделаны. Докажите мне, что у вас, детей, есть то, что нужно, чтобы сразиться с королем легкого веса.
Это факт. Я желаю им всем успеха, однако как я могу отдавать им все лавры, если они не приложили для этого усилий" - сказал он.
Напомним, что ранее менеджер Ломаченко
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