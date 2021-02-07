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Тони Белью: Я не думаю, что кто-то сможет перебоксировать Усика
Комментарий британца
Бывший британский супертяжеловес Тони Белью прокомментировал возможный поединок Усик - Джойс и спрогнозировал победителя боя. Его слова цитирует MHМ Social:
"Конечно, Джойс может стать испытанием и доставить проблемы Усику, но единственное, что может помочь побить украинца - это габариты.
Я не думаю, что кто-то сможет перебоксировать его и быть лучшим именно в качестве бокса, чем он. Я просто считаю, что успех Усика в супертяжелом весе определят габариты, вот и все" - сказал он.
Напомним, что ранее Фрэнк Уоррен
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