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Тони Белью: Я не думаю, что кто-то сможет перебоксировать Усика

Бокс
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Комментарий британца

Тони Белью: Я не думаю, что кто-то сможет перебоксировать Усика
UA-Футбол
Новина українською

Бывший британский супертяжеловес Тони Белью прокомментировал возможный поединок Усик - Джойс и спрогнозировал победителя боя. Его слова цитирует MHМ Social:

"Конечно, Джойс может стать испытанием и доставить проблемы Усику, но единственное, что может помочь побить украинца - это габариты.

Я не думаю, что кто-то сможет перебоксировать его и быть лучшим именно в качестве бокса, чем он. Я просто считаю, что успех Усика в супертяжелом весе определят габариты, вот и все" - сказал он.

Напомним, что ранее Фрэнк Уоррен рассказал о подробностях организации боя Усик - Джойс.

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В статье: Александр Усик Тони Беллью
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