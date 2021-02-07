Александр Усик: Моменты мужского воспитания отец заложил гранитно

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) рассказал, кто сыграл решающую роль в его воспитании. Его слова цитирует канал Ходят Слухи:

"В основном, воспитанием занимался отец - таким вот, мужским. Помню, как он меня учил стирать носки, трусы, мыть обувь, ставить ее на место. Я до сих пор не могу себе позволить выйти в мятой рубашке или брюках.

Моменты мужского воспитания отец заложил гранитно. Я начал работать в 11-12 лет, пытался как-то зарабатывать деньги - ходил по селу дрова рубил бабушкам. Когда заработал свою первую гривну, это какой-то кошмар, думал: "Вау, у меня гривна". Кирпич переносил, пас коров, косил траву - я это все делал, и никто не говорил, что мол это ребенок. Я этого сам хотел, чтобы, наверное, самоутвердиться перед папой, что я тоже могу это делать, помочь.

Заработанные деньги приносил и говорил, что это моя лепта. Отец их брал и откладывал. Я думал, что они расходуются - нет, он их собирал. И когда я приходил и говорил, что мне надо - он давал, говоря, что это твое, просто лежит у него. Вот так было.

Я ему очень за это благодарен" - сказал украинец.