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Теофимо Лопес поставил свои условия для боя с Хэйни

Бокс
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Теофимо нужен сильный соперник

Теофимо Лопес поставил свои условия для боя с Хэйни
Новина українською

Абсолютный чемпион мира в легком весе американец Теофимо Лопес признался, он не против провести поединок с соотечественником Дэвином Хэйни, который является чемпионом по версии WBC в этой же весовой категории.

"О да, безусловно, я бы провел бой с Хэйни. Но пока он побеждает только соперников из первой десятки рейтинга. У него не было громких побед, над кем-то уровня Джервонты Дэвиса.

Единственный человек, который победил соперника из первой десятки рейтинга и с именем - это Райан Гарсия. Он сумел подняться после нокдауна и нокаутировать сильного оппонента.

Все эти ребята должны проявить себя, доказать, что они достойны. Так же, как это сделал я, когда победил Ломаченко и забрал все титулы. Никаких подачек. Я не собираюсь давать кому-то, что-то просто так", - сказал Лопес.

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В статье: Теофимо Лопес Девин Хэйни
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Источник:
fightnews

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