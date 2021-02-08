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Теофимо Лопес - соперникам: Я — лев, а вы — гиены

Бокс
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Американец называет себя народным чемпионом

Теофимо Лопес - соперникам: Я — лев, а вы — гиены
Новина українською

Абсолютный чемпион лёгкого веса (до 61,2 кг) американец Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) в очередной раз напомнил коллегам по дивизиону соотечественникам Джервонте Дэвису (24-0, 23 КО), Райану Гарсии (21-0, 18 КО) и Девину Хэйни (25-0, 15 КО) о том, кто же является самым крутым в дивизионе.

"Король может быть только один, — заявил Лопес в интервью FightHype. — У остальных есть своё эго, гордыня. Но если все это отложить в сторону... Кто вы такие?.. А я — чемпион. В том числе и народный чемпион. Я становлюсь лицом бокса. И по этой причине я сохраняю своё чувство голода. Знаю, они все тоже голодны. Но знаете, как это всё выглядит с моей колокольни? Всё просто: я — лев, а они — гиены. Они тоже очень хотят стать львом, но не могут".

Лопес обеими руками за то, чтобы лучшие дрались с лучшими: "Все хотят быть на моём месте, пройти по моему пути. Думаете, это так просто? Да вы бы включили заднюю, не продержались бы даже дня. Я просто сделан из другого теста. Я просто всегда буду стоять на своём. И я хочу обратиться ко всем. Чуваки, давайте отбросим всю эту гордость, всё это в сторону и просто подарим миру самые лучшие бои. Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд, ну же, сделайте это! Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри, не пересказать, как я рад, что вы пытаетесь договориться. Это круто для нашего спорта. Джош Тейлор и Хосе Карлос Рамирес. Чуваки, я очень рад, что вы это сделаете!"

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В статье: Теофимо Лопес
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Источник:
Vringe

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