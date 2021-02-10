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Холифилд близок к подписанию контракта на бой с Тайсоном
Поединок может состояться уже в 2021 году
58-летний Эвандер Холифилд уверен, что его потенциальный бой с 54-летним Майком Тайсоном вызовет огромный интерес в мире бокса.
"Наш бой многие ждут. Это будет большое событие, которое соберет много денег. Думаю, около 100 миллионов долларов. Болельщики хотят этого".
"Думаю, мы близки к подписанию контракта на бой в 2021 году. И я, и Тайсон этого хотим, так что проблем нет", - сказал Холифилд интервью BoxingScene.
Супертяжи встречались в 1996 и 1997 годах. Оба раза выиграл Холифилд.
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