  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Холифилд близок к подписанию контракта на бой с Тайсоном
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Холифилд близок к подписанию контракта на бой с Тайсоном

Бокс
(1 голосов)

Поединок может состояться уже в 2021 году

Холифилд близок к подписанию контракта на бой с Тайсоном
Новина українською

58-летний Эвандер Холифилд уверен, что его потенциальный бой с 54-летним Майком Тайсоном вызовет огромный интерес в мире бокса.

"Наш бой многие ждут. Это будет большое событие, которое соберет много денег. Думаю, около 100 миллионов долларов. Болельщики хотят этого".

"Думаю, мы близки к подписанию контракта на бой в 2021 году. И я, и Тайсон этого хотим, так что проблем нет", - сказал Холифилд интервью BoxingScene.

Супертяжи встречались в 1996 и 1997 годах. Оба раза выиграл Холифилд.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майк Тайсон Эвандер Холифилд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...