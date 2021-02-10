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Джервонта Дэвис назвал возможную дату следующего боя
Он состоится в июне
Чемпион мира в легкой весовой категории по версии WBA Джервонта Дэвис (24-0, 23 КО) может вернуться в ринг в июня 2021 года. Об этом рассказал сам боксер
Ранее появилась информация, что у боксера травма руки, которую он получил на одной из тренировок. Судя по посту в Instagram американца, повреждение оказалось незначительным.
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